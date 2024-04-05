تكريم حفظة القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم في 5 شركات مياه

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تكريم 5 شركات تابعة في «الدقهلية - المنوفية - القليوبية - الجيزة - الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى» للفائزين بالمسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم لعام 1445هجرية، من العاملين وأبناء العاملين.

تكريم الفائزين بحضور وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية

وكرم المهندس خالد حسين نصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، الفائزين بالمسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم من العاملين وأبناء العاملين بحضور الشيخ الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.

وأشارت الشركة في بيان إلى أنه تم تسليم الجوائز المالية وشهادات التقدير للفائزين في المسابقة والتقاط الصور التذكارية.

منح الفائزين شهادات تقدير وجوائز مالية

ونظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم من العاملين بالشركة وأبنائهم، وتم تكريم الفائزين بالمسابقة التي تم الإعلان عنها في المستويات الثلاثة، ومنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية، تقديرًا لتفوقهم وتميزهم في حفظ كتاب الله.

فيما سلم المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقليوبية، الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم خلال احتفالية نظمتها الإدارة للعلاقات العامة بالشركة شهادات التقدير والجوائز المالية لـ23 متسابقا من العاملين وأبنائهم، مشيدًا بدور أولياء الأمور في دعم وتنمية مهارات وقدرات أبنائهم ومتمنيًا لهم دوام التوفيق.

ختم القرآن الكريم

وكرم المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، 35 من الفائزين في المسابقة الرمضانية للقرآن الكريم للمرة الثانية، والتي تُقام بمناسبة شهر رمضان المبارك تزامناً مع المسابقة اليومية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية العاملين، في ضوء فعاليات حملة «معاً لختم القرآن الكريم في رمضان»، إذ يشهد التكريم، تسليم شهادات تقدير وجوائز للفائزين.

ونظمت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، برعاية المهندس عادل حسن رئيس الشركة، الحفل السنوي لتكريم الفائزين بالمسابقة السنوية للقرآن الكريم وكرم المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة التي نظمتها إدارة العلاقات العامة بالشركة، حيث تنافس 55 متسابقا منهم 14 من العاملين و41 من أبناء العاملين في حفظ القرآن الكريم كاملاً، ونصف وربع القرآن، وشهدت فعاليات الحفل تسليم شهادات تقدير وجوائز مالية للفائزين.