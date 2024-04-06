دعاء دخول المقابر.. 11 كلمة أوصى بها النبي عند الزيارة

تزامناً مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك 2024، إذ لا يفصل عنه سوى أيام قليلة، يحرص قطاع كبير من المسلمين على زيارة المقابر، وترديد دعاء دخول المقابر، اقتداءًا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولطلب الرحمة والمغفرة لذويهم.

دعاء دخول المقابر

وحول دعاء دخول المقابر، فقال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إنه ثبت أن النبي، صلى الله عليه وسلم، بقول هذه الكلمات عند زيارة القبور: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون».

ورى الإمام مسلم عن بُرَيدَة بن الحُصيف رضى الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عند زيارة القبور: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ المُؤْمِنِينَ، والمُسْلِمِينَ، وَإنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ المُستَقْدِمينَ مِنَّا والمُستأخِرينَ أسألُ اللَّهَ لنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ».

حكم زيارة المقابر

قالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، إنه يستحب زيارة القبور للرجال والنساء في يوم العيد وغيره؛ فهي صلة للأموات؛ كما أنه يستحب صلة الأحياء في العيد وغيره أيضًا، والممنوع على الرجال والنساء جميعًا زيارة القبور في العيد على أنها عبادة خاصة بالعيد.

وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن زيارة القبور سُنة ووصية عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، منوهة بأنه صلى الله عليه وسلم، حثنا على زيارة القبور للعظة والاعتبار.

شروط زيارة المقابر

وأوضحت دار الإفتاء أنه يشترط عند زيارة القبور عدة أمور:

- أن تخلو الزيارة من تجديد الأحزان ومظاهر الجزع.

- أن تخلو من التجمعات الساخرة.

- عدم المبيت في المقابر وانتهازها فرصة لما لا ينبغي.

ولفتت الدار إلى أنه إذا قُصد بالزيارة بها تجديد الأحزان، واتُّخذ فيها ما يُنافي العظة والاعتبار، فإنها تكون مُحرمة على الرجال والنساء.

الدعاء للمتوفى

«اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ».

«اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقًا، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة».

«اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور. اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم».