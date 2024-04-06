طعام في العيد يسبب انتفاخ البطن.. احرص على تناوله باعتدال

يحرص المصريون على تناول الكعك والبسكويت خلال أيام عيد الفطر المبارك، وهي عادة وتقليد شهير منذ سنوات طويلة، وذلك بعد أيام من صيام شهر رمضان الكريم، ولكن يجب الاعتدال في تناول كعك العيد، وعدم الإكثار منه، إذ يؤدي إلى الإصابة بانتفاخ البطن.

الكعك والبسكويت وباقي المنتجات الأخرى والحلويات أيضًا، تسبب بانتفاخ البطن، وذلك نتيجة احتوائها على السكريات والدهون، إذ يؤدي الإكثار منها إلى الانتفاخ وأيضًا آلام القولون العصبي، ويمكن أن يتطور الأمر أيضًا إلى الإصابة بعسر الهضم والحموضة والإسهال، بحسب الدكتورة دينا البسيوني، استشاري التغذية والسمنة المفرطة.

نصائح لتجنب الإصابة بانتفاخ البطن

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» بعض النصائح لتجنب الإصابة بانتفاخ البطن نتيجة تناول كميات من الكعك والبسكويت، وهي:

- عدم تناول الكعك والبسكويت على معدة فارغة.

- عدم تناول كميات من الكعك مرة واحدة.

- الحرص على تناول على فترات متقطعة.

- احرص على شرب كميات كبيرة من المياه مع أيام العيد أثناء تناول الكعك والبسكويت.

- احرص على تناول الفواكه والخضروات.

- تجنب تناول المشروبات الغازية مع الكعك والبسكويت.

- اشرب النعناع والينسون مع تناول الكعك لتهدئة المعدة والقولون وتجنب الشعور بأعراض الانتفاخ بشكل كبير وواضح.

- امشي ولو لساعة واحدة خلال اليوم.

أضرار الإفراط تناول الكعك والبسكويت خلال العيد

ويتسبب الإفراط في تناول الكعك والبسكويت خلال العيد إلى الإصابة بـ:

- السمنة المفرطة.

- تسوس الأسنان.

- تأثر الجهاز المناعي.

- الصداع.

- الإصابة بالهبوط نتيجة كمية السكريات الموجودة في الكعك والبسكويت.