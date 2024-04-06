يسري جبر: 3 شروط مهمة إذا توفرت وجب على المسلم الحج (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه يجب على الفرد الحج إذا توفرت معه النفقة والقٌوة والمال وأمن الطريق، لافتًا إلى أن عبادة الحج مٌهمة لا يصح أن يحرم المرء نفسه منها إذا استطاع إليها سبيلا.

متى يكون الحج واجبا على المسلم؟

وأضاف «جبر»، خلال برنامجه «حكمة العبادات»، المذاع على فضائية «الناس»، أن شرط الاستطاعة هي أمانة الطريق وسلامة البدن والقدرة على النفقة، ومن هنا إذا توفرت هذه الشروط وجب على المرء أن يحج، وإلا سيصبح عليه إثم كبير.

ولفت إلى أن الحج به كل العبادات، بها نفقة المال الموجودة بالزكاة، والصلاة ركن أساسي من أركانها، بالإضافة إلى العبادات الأخرى مثل الطواف والسعي بين الصفا والمروة والوقوف على عرفات، وكل هذه العبادات يكون الدعاء بها مستجاب، حتى النوم أثناء أيام الحج عبادة.