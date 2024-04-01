«السياحة»: انطلاق أولى رحلات الحج خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر ذو القعدة

قال باسل السيسي عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إنَّ أولى رحلات الحج السياحي لهذا العام ستنطلق خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر ذو القعدة من عام 1445 هجريًا، لافتًا إلى أنَّ الرحلات ستبدأ برحلات الحج البري تليها رحلات الحج الاقتصادي طيران ثم رحلات الحج السياحي فئة 5 نجوم، لافتًا إلى أنَّ أعداد حجاج السياحة هذا العام يبلغ نحو 23 ألف حاج، بالإضافة إلى نحو 2000 حاج حصلوا على باقات الحج دون قرعة.

مدة برامج الحج

وأضاف عضو اللجنة الفنية للحج لـ«الوطن» أنَّ رحلات الحج السياحي كل عام كانت تنطلق يوم 23 ذو القعدة من كل عام، إلا أنَّه قد يحدث تعديلًا طفيفًا في هذا الموعد خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أنَّ مدة برامج الحج السياحي المستوى الاقتصادي (البري - الاقتصادي طيران) تصل إلى نحو 3 أسابيع أو أكثر قليلًا، فيما تتراوح مدة الحج السياحي فئة الـ5 نجوم ما بين 10 إلى 16 يومًا.

برامج الحج الاقتصادية

وأشار إلى أنَّ وزارة السياحة والآثار خصصت هذا العام نحو 83% من إجمالي تأشيرات الحج السياحي البالغة 23 ألف تأشيرة لحجاج المستوى الاقتصادي، بما يعادل 19 ألف تأشيرة، وتمّ تقسيمها إلى 13 ألف تأشيرة للحج الاقتصادي طيران و6 آلاف تأشيرة للحج البري، فيما تمّ تخصيص 4 آلاف تأشيرة المتبقية لمستوى الحج فئة الـ5 نجوم.