علي جمعة: السيلفي واللايف في الحج والعمرة سوء أدب مع الله

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحاضرين حول حكم التصوير السيلفي واللايف من أمام الكعبة أثناء الحج والعمرة.

«جمعة»: التصوير أمام الكعبة قد يكون مكروها

وأضاف «جمعة»، في برنامج «نور الدين»، المُذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم الجمعة، أن التصوير لايف وسيلفي أمام الكعبة أمر مخالف لما تربينا عليه من أدب، والمطلوب عند تواجدنا في هذه الأماكن الخشوع والخلوة مع الله، أما الخروج عن حد الأدب مع الله قد يكون حراما أو مكروها.

التصوير في الحرم خروج عن الخشوع

وتابع مفتي الديار المصرية السابق: «غير مطلوب مني أن أخرج عن الخشوع عشان أفرج أهلي وأصحابي أنا بعمل إيه، وكمان بعمل تشويش على غيري، ودا فيه حرمانية حتى عملتها بذوق ولين».