عاجل.. الرئيس السيسي: المصريون نفذوا إرادتهم في بناء دولة ديمقراطية أساسها العلم والعمل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، «أغتنم هذه الفرصة الطيبة كي أجدد معكم الوعد في مستهل فترة رئاسية جديدة بعد أن جددتم العهد والثقة بيننا في استحقاق انتخابي شهد العالم بنزاهته ومظهره المشرف».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، وأذاعته قناة إكسترا نيوز، أن الميثاق والعهد بيننا قائم على الصدق والتجرد في النوايا والعمل بتفاني والاجتهاد بأقصى قدر ممكن نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، ونسعى أن تكون مصر في صدارة الأمم لا نلتفت لمن يسعى لتشويه الحقائق ولا لمتربصي إراقة الدماء والقتل.

وتابع: «وعلى الرغم من جسامة الأحداث التي واجهناها على مدار عقد من الزمان إلا أن إرادة المصريين علت عما سواها ونفذت إرادتهم وأحلامهم المشروعة في بناء دولة ديمقراطية أساسها العلم والعمل وتسعى للسلام والتنمية وفي سبيل تحقيق ذلك دفعت أمتنا ضريبة الدم وقدمت التضحيات الغالية».