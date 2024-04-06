عاجل.. الرئيس السيسي: إصلاح المسار الاقتصادي قائم على توطين الصناعة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه أدى اليمين الدستورية معاهدًا الله والجميع على رعاية مصالح الشعب، محافظًا على سلامة أراضيه، وأضاف: اليوم أعاهد الله بأن استمر في السعي والاجتهاد، من أجل رفعة وعزة مصر وتوفير الحياة الكريمة لشعبها والحفاظ على أمنها القومي واستقلالها وريادتها ودورها الدولي.

وأكد السيسي، خلال حفل «إفطار الأسرة المصرية»، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، على الاستمرار في تنفيذ إجراءات الإصلاح، لافتًا إلى أن إجراءات الإصلاح في المسار الاقتصادي قائمة على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية.

وأشار الرئيس، إلى استمرار دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي التي بدأت منذ إطلاق دعوته للحوار الوطني في أبريل 2022، والتي قام بدعم مخرجاتها الأولى، لافتًا إلى أن الدكتور ضياء رشوان قد أتى له بما يعادل الـ 90 مخرجا ومقترحا.