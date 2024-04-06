الرئيس السيسي: «لو كل أطياف المجتمع عرفت الحكاية هيكونوا داعمين»

قال الرئيس السيسي، إننا في مرحلة تطوير كبيرة للغاية تمس منطقتنا، موضحا أنه خلال تلك المرحلة لا بد من الحديث مع بعضنا البعض لأنه من المتوقع أن يصادفنا تحد خارجي ونتعامل معه ونستطيع أن نتجاوز مخاطره بكتلة مصر.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أنه لا بد على كل أطياف المجتمع أن تفهم وتعي جيدًا أننا في مرحلة تطور كبير في منطقتنا وفي الإقليم والعالم، وأكيد سيكون لها تأثير، موضحا «طول ما الكتلة صلبة وداعمة لنا سنستطيع أن نجابه أي تحد أو مخاطر».

وتابع :«لو كل أطياف المجتمع عرفت الحكاية، سيكونون داعمين، وقادرة وصادمة، وصابرة»، لافتًا إلى أنه كان حريصًا مع الشعب: «بقول معاكم مش عليكم، إن اتكلم معاكم بكل شفافية وهنستمر على كده».