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دراما المتحدة

الرئيس السيسي: الحوار الوطني مكننا من استيعاب بعضنا البعض وخلق فرصة أكبر للتفاهم

كتب:

أحمد العانوسي
07:33 م | السبت 06 أبريل 2024
الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه خلال متابعته للحوار الوطني، وجد أن هناك فرصة أكبر للحوار «هناك قدرة على استيعاب بعضنا البعض» لافتًا إلى أنه من الخسارة ألا نستمر على النتائج التي تحققت من الحوار ونبني عليها بشكل أكبر.

وأكد السيسي، خلال حفل «إفطار الأسرة المصرية»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أنه ليس شرطًا أن يحدث اتفاق في الحوار، وتنتج وجهات نظر مختلفة ولكن يتبقى التطبيق العملي، لافتًا إلى أنه من المهم أن يعرض المسؤولين البيانات الخاصة بما لديهم من حقائق، والتي قد لا تكون متوفرة أثناء النقاش مع كل شخصيات الحوار.

واستكمل: خلال عامين من الحوار الوطني، تم التحدث في عدة مواضيع هامة منها المحور «الاقتصادي والمجتمعي، والإنساني والثقافي»، وخلال المرحلة الحالية برزت عدة تحديات خلال الـ 6 شهور الماضية.

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