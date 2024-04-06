«المستقلين الجدد»: خطاب الرئيس في حفل الإفطار يحمل رسائل إصرار وطمأنة

أكد حزب المستقلين الجدد أن خطاب الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية يحمل رسائل طمأنة إلى الشعب المصري بمختلف شرائحه وإصرار تام على تخطي كل التحديات.

خطاب الرئيس مفعم بالود

وأكد الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن خطاب الرئيس كان مفعماً بالود والحميمية بين الرئيس والحضور، إلا أنه حمل المفاهيم التي ستكون استراتيجية للدولة في المرحلة القادمة.

وأضاف عناني أنه يثمن ما جاء بالخطاب باستمرار الحوار الوطني بشكل أعمق استثمارًا لما تم تحقيقه من نجاح في المرحلة الأولى، وصولاً إلى اصطفاف تام للقيادة والشعب ليس فقط للتغلب على التحديات الداخلية، بل أيضًا لمواجهة الاضطرابات والمخاطر الإقليمية والدولية.

مواجهة التحديات الاقتصادية

وأكد حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن الخطاب كان محملاً برسائل مهمة، منها التأكيد على الاستمرار في الانفتاح السياسي ومواجهة كافة التحديات الاقتصادية من خلال توطين الصناعة والتوسع في الزراعة والاستثمارات المباشرة.

وأكد الحزب أن خطاب الرئيس حمل تأكيدات على المُضي قدمًا في دعم التعليم وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل مع الدعم الكامل لبرامج الحماية الاجتماعية.