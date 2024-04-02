رائد سلامة: الحوار الوطني دفع الجميع للعمل معا لصالح الوطن والمواطن

أكد الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن الحوار حدث بالغ الأهمية، جمع ممثلين عن كل القوى السياسية بمختلف انتماءاتها وخلفياتها بقدرٍ متوازن في تشكيلاته المتعددة، بدءًا من مجلس الأمناء ومرورًا باللجان الفنية المتعددة في جلساتها العامة ثم المتخصصة وانتهاءً بلجنة التنسيق مع مجلس الوزراء لتفعيل التوصيات ومتابعتها، فأزال ذلك الكثير من التوجسات بين القوى السياسية المختلفة ودفع الجميع للعمل معًا لصالح الوطن والمواطنين وهو أمر لا يختلف عليه أي وطني مخلص.

الخطر على مصر لن يصيب فئة ويترك أخرى

وقال مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني في تصريح لـ«الوطن» إن الخطر على مصر لن يصيب فئة ويترك أخرى، لافتا إلى أن الحوار كسر الحاجز النفسي الذي كان يحول دون أن يتحدث أبناء هذا الوطن معًا من خلال التوافق على مساحات مشتركة تجمع الكُل بعيدًا عن الدوجمائيات واليوتوبيات، فكانت مساهمات المشاركين التي تم التوافق عليها هي مساهمات واقعية وأسفرت عن نتائج طيبة تم التوافق على أغلبها، موضحا أن ما لم يتم التوافق عليه جرى عرضه بوجهات النظر المتباينة على مجلس الأمناء ومن ثم رفعه كما هو لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنه.

إطلاق سراح كثير من المحبوسين

وأضاف عضو الحوار الوطني: لم يخسر من ساهم بالحوار أي شيء بل على العكس، جرى إطلاق سراح كثير من المحبوسين، وصدرت قرارات من الرئيس السيسي بالعفو عن آخرين وتمت مناقشة أمور بالغة الأهمية كقانون الانتخابات والوصاية وحرية تداول المعلومات وقانون التمييز الذي تم التوافق عليه توافقًا تامًا، لافتا إلى أنه قدم مسودة مشروع قانون التمييز وإنشاء المفوضية المستقلة لمكافحة التمييز بخلاف أوراق أخرى بالمحور الاقتصادي.

وتابع أن الحوار الوطني كان بمثابة اختبار لمحتوى ما يمتلكه المتحاورون من رؤى وطروحات للمستقبل، فظهر أمام المواطن في وسائل الإعلام المتنوعة ما يمكن لهؤلاء المتحاورين والقوى السياسية التي يمثلونها أن يقدمونه له من ناحية عمق وجدية التوصيات وعدم نمطيتها، وبالتالي فالفائدة من هذا الحدث المهم لا تقتصر فقط على المناقشات والتوصيات ثم ينتهي الحوار كمجرد حدث وحيد، بل على العكس تمامًا فالحوار بكل ما يحمله من معانٍ يمثل تعبيرًا عن مسار ممتد ومتطور كنموذج للديمقراطية التشاركية.

وأشار إلى أن المواطن يساعد في تطوير ممارسته للديمقراطية بشكل مُستدام من خلال تعرفه على من يمكنهم تمثيله في النقابات والمجالس النيابية والمحلية وكل الفعاليات الانتخابية في المرحلة القادمة بعدما تابع وشاهد وقرأ ما قاله المتحاورون بالجلسات، فالمجتمع المصري بكل فئاته الاجتماعية وتوجهاته السياسية متماسك وزاخر بكفاءات وطنية هائلة يليق بها أن تتنافس بشكل سلمي وديمقراطي في إطار الدستور والقانون.