رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

الرئيس السيسي: وقت سقوط الشهداء مفيش سيدة مصرية واحدة قالتلي كلمة تؤلمني

كتب:

حسن سمير
07:48 م | السبت 06 أبريل 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وقت سقوط شهداء في مواجهة الإرهاب، لم يجد سيدة واحدة تقول كلمة تؤلمه.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، وأذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «خلال المدة اللي فاتت كلها الحمدلله إن ربنا أزاح هذه الغمة عننا، والحمد لله ملقتش مرة واحدة خلال اللقاءات بتاعتي سيدة مصرية أو زوجة أو أم قالتلي كلمة تؤلمني على موضوع سقوط ابنها شهيد أو مصاب».

وأضاف: «الصلابة جاية من هنا وأنا إنسان لو لقيت أهلي بيؤلموني على واقع بنعيشه هتأثر، ولكن دعم الشعب المصري لهذه الحالة التي استمرت 9 سنين ولما أقولها في يوم زي كدا ببقى بسجل تقدير واحترام لكل مصري ومصرية».

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي: بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة على رأس أولوياتي

الرئيس السيسي: الحوار الوطني مكننا من استيعاب بعضنا البعض وخلق فرصة أكبر للتفاهم

الرئيس السيسي: «لو كل أطياف المجتمع عرفت الحكاية هيكونوا داعمين»

الرئيس السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية: «مفيش مسؤول قوي إلا بناسه»
بقلم حسن سمير