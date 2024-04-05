مسلسل يحيى وكنوز يجمع بين العصور القديمة والحديثة.. ما علاقة الروبوت؟

الحكايات التاريخية والقصص المختلفة، كانت هدف مسلسل يحيى وكنوز 3 لمناقشتها ومعرفة الأسرار التاريخية التي حدثت حينذاك، إلا أن المسلسل لم يقتصر على العصور القديمة فقط، بل ناقش التطورات التكنولوجية أيضًا.

خلال أحداث الحلقة 26 من مسلسل يحيى وكنوز 3، ظهر «يحيى» وهو ما زال في عصر الملك الإسكندر الأكبر، في محاولة منه لمساعدته وفك أسر معلمة التاريخ «جميلة» إحدى أفراد عصابة سارقي الهوية، بعد أن سجنها لإسكندر الأكبر.

يحيى عبارة عن روبوت

في غضون ثوانٍ كان «يحيى» يتحدث مع الملك الإسكندر الأكبر، ومن ثم ظهر في العصر الحالي مع افضولي، رئيس العصابة، وهو يتحدث مع بطريقة يشوبها الشر والخبث في محاولة تزوير التاريخ، وهو ما جعل المشاهدين يتساءلون حول سبب تحول «يحيى» بهذا الشكل.

«أنت عبارة عن حتة حديدة لا روحت ولا جيت»، هكذا فاجئ «فضولي»، متابعي مسلسل يحيى وكنوز 3، إذا اتضح أن «يحيى» عبارة عن روبوت أي «مزور»، هكذا جمع المسلسل بين العصور القديمة والتطورات التكنولوجيا الحديثة.

منارة الإسكندرية

أحداث كثيرة خلال الحلقات الماضية من مسلسل يحيى وكنوز 3، برفقة الملك الإسكندر الأكبر منها منارة الإسكندرية وتاريخ بدايتها، والتي هي عبارة عن هيكل جرى بناؤه على كتل صلبة من الحجر الجيري والحجر الرملي والجرانيت، بنيت في قرية «فاروس»، التي ضمها الملك ألكسندر الأكبر إلى قرية «راقوديس» لتصبح «الإسكندرية».

ووصفت المنارة بأنها أعجوبة هندسية يبلغ ارتفاعها أكثر من 130 مترًا، وفقًا لما نشره موقع «the collector»، إذ ظهرت في البحر المتوسط في العصر الهلنستي، وكذلك معبد الوحي أو معبد التنبؤات.