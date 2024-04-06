مسلسل صيد العقارب الحلقة 27.. غادة عبد الرازق تطمئن على شقيقها

انتهت الحلقة 26 من مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، التي عُرضت أمس عبر قناة CBC، على إطلاق النيران على مصطفى شقيق «عايدة» والتي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق، والذي كان يسير بجوارها ليأتي أحد الأشخاص ويطلق عليه النيران، ويسقط أرضًا، ويتم نقله إلى المستشفى، وعلى غرار ذلك نستعرض ملخص مسلسل صيد العقارب الحلقة 27 بطولة غادة عبدالرازق.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 27 بطولة غادة عبد الرازق

بدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 27 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، على وجود «عايدة» برفقة زوجها «ياسين» والذي يقدم شخصيته النجم محمد علاء، لاطمئنان على حالة «مصطفى» شقيق عايدة والذي يقدم شخصيته النجم محمد علي رزق، ليخبرهم الطبيب أن حالته حرجه، وتستلزم بقائه في المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.

وفي أثناء تواجدهم في المستشفى، قدمت بنت اخت «مصطفى» لاطمئنان عليه، لتقابل والدتها بعد المشاجرة الأخيرة التي دارت بينهم، إلا أن الأخيرة بعد معرفتها أن ابنتها حامل تناست كل شيء، ومن ثم تنتقل الاحداث إلى محاولة «صفاء» زوجة «مصطفى» إلى الاطمئنان عليه، وتقدم شخصيتها النجمة رحاب عرفة.

سميحة الغول ترغب في السفر

انتقلت الأحداث إلى «سميحة» والتي تجسد شخصيتها النجمة سيمون، وهي تجهز شنطة سفرها في استعداها لمغادرة المنزل، إلا أن يقابلها «إسماعيل الغول» والذي يجسد شخصيته النجم رياض الخولي، الذي يخبرها أن «عايدة» وأسرتها، تشك أنه وراء محاولة قتل مصطفى، ليصل تسجيل صوتي إلى «عايدة» يصوت إسماعيل وهو يخطط لقتل مصطفى.

تحقق النيابة في قتل «مصطفى» ومع بدأ محاولات التحقق، واستجابة الشخص المتهم بقتله، ليشير أن شخ ما قام باستئجاره لقتل «عايدة»، إلا أن الرصاص أصاب شقيقها، لتكشف التحقيقات في النهاية، مفاجأة بشأن التسجيل الصوتي، أنه تم إرساله من أحد أجهزة شركة الكمبيوتر للمهندس وخبير الكاميرات «شريف الغازولي» والذي طلبت منه «عايدة» مساعدته سابقًا.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من الفنانين على رأسهم غادة عبد الرازق سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.