مسلسل صيد العقارب الحلقة 27.. صرخة غادة عبدالرازق تشعل الصراع

أحداث كثيرة ومتنوعة شهدها مسلسل صيد العقارب في الحلقات السابقة بطولة الفنانة غادة عبدالرازق الذي يُعرض عبر قناة CBC، دارت حول اشتعال الصراع مرة أخرى بين عائلة الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام، بعد قتل مصطفى ضرغام على يد شخص مجهول أطلق عليه النار من فوق دراجة نارية، ما جعل الجمهور متشوقًا لأحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 27.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 27

في خضم أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 27 التي من المتوقع أن تكون مليئة بالصراع والتغيرات المتلاحقة، بعدما برز مشهد لقاء ياسين الغول بشقيق زوجته عايدة، مصطفى ضرغام، إذ سعى «ياسين» لطمأنة عائلة مصطفى على سلامته، فطلب منه العودة إلى منزلهم، وتواصل مصطفى مع عايدة هاتفيًا وطلب منها الحضور لأخذه، وبهذا المشهد اتخذت الأحداث منعطفًا جديدًا، حيث عاد مصطفى إلى عائلته بعد غياب دام فترة طويلة، تاركًا وراءه العديد من الأسئلة حول ما حدث له خلال تلك الفترة، وما هي خططه المستقبلية.

واختتمت الحلقة السابقة من مسلسل صيد العقارب بمَشهد مُثير للتشويق، حيث سقط مصطفى ضرغام غارقًا في دمائه وسط صراخ شقيقته الدكتورة عايدة، ويُرجّح هذا المشهد تصاعد الصراع بين عائلة الغول وعائلة ضرغام في الحلقة القادمة، خاصةً بعد إشارة الحاج إسماعيل الغول في بداية الحلقة إلى شخص يُدعى «زكريا» وطلبه منه تنفيذ مهمة مُحددة.

ويُثير هذا المشهد العديد من التساؤلات حول مصير مصطفى ضرغام، ودور «زكريا» في الأحداث، وما هي الخطوات التي ستتخذها عائلة ضرغام للرد على ما حدث.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق حول شخصية الدكتورة «عايدة» وتعمل في استخلاص السموم من العقارب، إذ تعيش حياة صعبة مليئة بالتحديات، وتواجه العديد من الصراعات في حياتها الشخصية والمهنية، وتشهد أحداث المسلسل مقتل شقيقها ما أدى إلى بدأ الصراعات مبين عائلتي «ضرغام» و«الغول»، لتُقرر عايدة الانتقام لموت شقيقها.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن مشاهدة مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق على قناة CBC في رمضان 2024 الساعة السابعة والنصف مساءً، كما تُعرض حلقة الإعادة يوم الأربعاء الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.