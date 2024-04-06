مسلسل صيد العقارب الحلقة 27.. هل قتلت عائلة الغول شقيق «عايدة»؟

يستمر الصراع بين عائلتي ضرغام والغول ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق، وتتصاعد وتيرة الأحداث خلال مسلسل صيد العقارب الحلقة 27، في وقت يزداد فيها عدد القتلى من العائلتين، آخرها، كان مقتل «مصطفى» شقيق عايدة «غادة عبدالرازق»، مما يُشعل الصراع أكثر.

وينتظر الجمهور معرفة من المتسبب في مقتل «مصطفى» شقيق «عايدة» ويأتي ذلك بعد أيام فقط من وفاة «سامح»، من عائلة الغول، بجرعة زائدة من المخدرات، وبينما اتهمت «عايدة» بمحاولة قتله، لم يعرف بعد من المتسبب في وفاته.

وكان أبرز حدث في الحلقة الماضية من مسلسل صيد العقارب هو العثور على مكان تواجد شقيق «عايدة»، إذ أبلغها ياسين الغول إلى مكان تواجده، وطلب منه العودة إلى منزله لطمأنه أسرته، وبالفعل يتصلا على الدكتورة عايدة ويطلبا منها القدوم لأخذ مصطفى، وحين ذهبت، فوجئت بشخص قام بقتله أمام عينيها.

الأكثر إثارة أيضًا وستشهده أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 27، والذي يضع أصابع الاتهام في وجه عائلة الغول فيما يتعلق بمقتل مصطفى ضرغام، هو أن بداية الحلقة شهدت حديث الحاج إسماعيل الغول في الهاتف مع شخص مجهول اسمه «زكريا»، يبلغه بالاستعداد لتنفيذ المهمة، فهل كانت المهمة إذن هي قتل «مصطفى»؟

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقات الأخيرة

ويمكن متابعة إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 26 غدًا الأربعاء الساعة 1.45 صباحا وكذلك الساعة 2.15 صباحًا.

كما تُعاد الحلقة 26 من مسلسل صيد العقارب على قناة cbc دراما غدًا الأربعاء الساعة 4.30 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 10.30 صباحًا، والثالثة الساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT اليوم الساعة 7.30 مساء.