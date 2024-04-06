حزب المؤتمر: بناء الإنسان على رأس أولويات الرئيس السيسي

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن حفل إفطار الأسرة المصرية يُعتبر مناسبة تقليدية مميزة تجمع العديد من كبار الشخصيات والمسؤولين والإعلاميين، في إطار تعزيز التواصل المجتمعي والتلاحم الوطني، وتأكيد التزام الرئاسة بدعم وخدمة المجتمع المصري.

المكاسب التي نتجت عن حفل إفطار الأسرة المصرية

وأضاف «غنيم» أن هناك العديد من المكاسب التي نتجت عن حفل إفطار الأسرة المصرية خلال السنوات الأخيرة الحوار الوطني، ودوره في لمّ شمل وتعزيز الحياة السياسية والحزبية، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي حينها «الاختلاف في الرأي لا يُفسد للوطن قضية»، ودعا كافة الأطراف الوطنية إلى حوار وطني في حفل إفطار الأسرة المصرية عام 2022.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن، خلال حفل الإفطار، أهمية بناء الإنسان، وهذا يؤكد أن الدولة عازمة على بناء الإنسان، وأن بناء الإنسان يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال ثلاثة مبادئ أساسية يأتي على رأسها بناء الإنسان، بهدف التغيير في أوضاع المعيشة والحياة لتعزيز دوره المواطن يقوم بواجباته السياسية، والاجتماعية والاقتصادية، وذلك في ظل التطلع للتغيير في الأفكار والسلوكيات ونظم الإدارة، وسبل الحياة.