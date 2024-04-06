قيادي بـ«مستقبل وطن»: فلسطين قضية مصر الأولى والأفكار الشيطانية للإخوان مفضوحة

قال المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة بمستقبل وطن، إن جماعة الإخوان الإرهابية دأبت على الكذب والتضليل وتزييف الحقائق، كما أنها لم تكن يوما مدافعة عن القضية الفلسطينية، إنما كانت الجماعة الإرهابية عبارة عن ظاهرة صوتية تزايد على ما تقوم به الدولة من مجهودات لحل القضية الفلسطينية.

الجماعة الإرهابية تنشر الشائعات حول مصر

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الجماعة الإرهابية دائما تشكك وتنشر الشائعات حول مصر لتحقيق أهداف خبيثة تخدم أجندتها الخارجية، فضلا عن محاولتها كسب ود الناس واستقطاب عناصر لها، إلا أن ذلك سيبوء بالفشل.

وقال الحبال، إن فكر الجماعة الإرهابية لا يختلف مع اختلاف الزمن وتطبق نفس الفكر الشيطاني منذ تأسيسها حتى الآن، إذ تتنفس كذبا وتزيف الحقائق وتستغل الأحداث، ونجد اليوم الإرهابية تزايد على الموقف المصري من القضية الفلسطينية وتريد ركوب الموجة، ولكن الشعب المصري كشف الجماعة الإرهابية ولن تفلح محاولتهم في كسب ود الناس على حساب القضية الفلسطينية.

مصر تلعب دورا كبيرا لحل الأزمة الفلسطينية

وأوضح عضو مستقبل وطن، أن مصر تلعب دورا كبيرا لحل الأزمة الفلسطينية، ولن تفلح الجماعة الإرهابية وبعض تيارات اليسار في استعطاف المصريين أو العودة مرة أخرى للمشهد من خلال استغلال ما يحدث في فلسطين، وعلى الإرهابية واليسار أن يعلموا أن هذه الأمور مكشوفة لدى الشعب المصري الواعي المدرك الذي عرف وكشف حقيقة زيف هذه الجماعات والتيارات، منوها بأنه لا أحد يستطيع أن ينكر دور الدولة في مناصرة الشعب الفلسطيني والوقوف دائما بجانب فلسطين العربية.

وأكد أن القضية الفلسطينية قضية مصر الأولى لإيمان الدولة المصرية بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على أرضه والدفاع عن القضية، مشددا على أن موقف مصر ثابت وراسخ من القضية الفلسطينية، ولم تترك الشعب الفلسطيني يواجه مصيره بمفرده بل جعلت طاقتها وتحركاتها من أجل نصرة فلسطين.