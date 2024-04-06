«إكسترا نيوز» تبرز عدد «الوطن» عن جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية

استعرضت قناة «إكسترا نيوز» الموضوعات المنشورة في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بعناوين: «الأمم المتحدة تصوّت على قرار إسرائيل على «جرائم حرب»، و«تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مصر تساند أهالي غزة «برًا وجوًا»، والذي تناول جهود مصر واستمرار تقديم المساعدات لأهالي غزة.

مساعدات مصر لأهالي غزة

وأكد الكاتب الصحفي محمد الجالي، أن ما قدمته مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا لصالح القضية الفلسطينية لم يقدمه أحد مثلها وأي دولة في العالم، موضحًا أن مصر مؤخرًا ومن خلال الهلال الأحمر المصري أنشأت 6 مناطق لوجستية لاستقبال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة عن طريق البر والبحر والجو.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دائمًا أن معبر رفح مفتوح 24 ساعة طوال الأيام، إلا أن الإجراءات المشددة وتفتيش المساعدات من قبل قوات الاحتلال تحول دون أن تصل هذه المساعدات بكثافة للشعب الفلسطيني، منوهًا بأن الدول التي قطعت علاقاتها مع الأونروا تمثل عقابًا جماعيًا للشعب الفلسطيني، وهناك تراجعًا عن هذه الإجراءات وتعود الدول لدعم الوكالة الأغاثية مرة أخرى.

ونوه بأن القضية الفلسطينية قضية مفصلية والاحتلال لن يرتدع إلا أن يجد نفسه وحيدًا.