3 أعمال رمضانية دعمت القضية الفلسطينية.. مليحة أبرزها

شهد الموسم الرمضاني هذا العام 2024 مجموعة من الأعمال التي تنوعت بين الدرامية والكوميدية والاجتماعية، وقدمت بعض الأعمال لفتات دعمت من خلالها القضية الفلسطينية، سواءً كان بشكل مباشر أو ببعض التفاصيل الصغيرة.

ومن الأعمال التي دعمت القضية الفلسطينية في الماراثون الرمضاني 2024 كان مسلسل مليحة بطولة الفنان والمطرب دياب.

مسلسل مليحة رمضان 2024

وتدور أحداث مسلسل مليحة في عام 2012 حول فتاة تُدعى «مليحة» يطلب منها جدها السفر إلى سيناء وذلك قبل وفاته في سيارة، تم الاعتداء عليها من الإرهابيين وحاولوا تفجيرها، ويساعدها الشيخ «سالم» في العودة إلى فلسطين.

ويقوم ببطولة المسلسل دياب وميرفت أمين وأشرف زكي وحنان سليمان وعلي الطيب وأمير المصري والممثلة الفلسطينية سيرين خاس، كما انه من تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة.

مسلسل صدفة على قناة dmc

ظهر في إحدى الحلقات من مسلسل صدفة مشهد يدعم القضية الفلسطينية، وذلك من خلال إحدى الجمل الداعمة لفلسطين التي كتبها الفنان علاء خالد، والذي يجسد شخصية «نبيل» خلال الأحداث.

ومن أبطال مسلسل صدفة الفنانة ريهام حجاج ورحاب الجمل وهشام إسماعيل ومجموعة من الوجوه الشابة منهم كريم إيهاب وعلاء خالد وأحمد أبوزيد ووردشان مجدي وأشجي خالد، ويحمل توقيع المخرج سامح عبدالعزيز وإخراج أيمن سلامة.

مسلسل سر إلهي 2024

ولم ينس أيضا مسلسل سر إلهي دعم القضية الفلسطينية خلال أحداثه، وذلك في أحد المشاهد التي حرصت فيها روجينا على تقديم مشروب بارد لضيوفها، وأكدت ان يكون المشروب مصريا لأنها تقاطع المنتجات الأخرى الداعمة للكيان الصهيوني.

ويضم مسلسل سر إلهي مجموعة من الأبطال، على رأسهم روجينا ورنا رئيس ومي سليم وأحمد مجدي ومحمد ثروت ومريم أشرف زكي ونهى عابدين وغيرهم، وتأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.