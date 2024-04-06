رئيس «دفاع النواب»: كلمة الرئيس السيسي بإفطار الأسرة المصرية نابعة من رؤية عميقة وصادقة

شارك النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، في حفل إفطار الأسرة المصرية، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضورعدد من الرموز الوطنية ورجال الدولة والمواطنين من كافة الأطياف المصرية، مؤكدا أن تحقيق التقارب بين المصريين بجميع أطيافهم مهمة إنسانية وطنية شديدة الصعوبة، كانت حلمًا في الماضي وأصبحت واقعًا نعيشه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في إفطار الأسرة المصرية والتي تضمنت الاستمرار في تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي، فضلا على التأكيد على دعم الطبقات الأولى بالرعاية، والاستمرار في الحوار الوطني، وتوجيه الحكومة بالاستمرار في دعم الشباب وتمكين المرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، مؤكدا أنها نابعة من رؤية عميقة وصادقة ومخلصة للعمل العام بأنواعه الحزبي والسياسي والمدني.

مواصلة الإنجازات وتحسين مستوى معيشة

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن حديث الرئيس في أي وقت أو مناسبة تتعلق بالمصريين، دائما ما تحمل رسائل طمأنينة وتؤكد على مواصلة الإنجازات وتحسين مستوى معيشة المصريين، بالاضافة إلى تأكيد الرئيس على مواصلة الدولة لاستكمال التنمية والبناء والعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمصريين ورفع جودة حياتهم على كافة المستويات سواء الصحية أو التعلمية أو الاجتماعية وأيضا التنموية، بالإضافة إلى المشروعات القومية التي توفر الملايين من فرص العمل للشباب.

وتابع رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، أن إفطار الأسرة المصرية تقليد بدأ منذ عام 2017، وأصبح سنويا تحرص القيادة السياسية الرشيدة عليه للقاء الرئيس الأب والاستماع إليه، كما أنه يأتي من حرص الرئيس السيسي على وحدة الصف المصري، وأننا نعيش في وطن يتسع لجميع المواطنين دون تفرقة، مؤكدًا أن مشاركة كل أطياف المجتمع في الحفل تجسد بشكل كامل مفهوم المواطنة والتكاتف بشكل كبير من أجل مواصلة مسيرة البناء والتنمية، كما أنها تفتح الطريق أمام الجمهورية الجديدة والتي تتسع للجميع دون استثناء أحد.

وأوضح العوضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كشف خلال كلمته عن حجم التحديات التي واجهت الدولة المصرية الفترة الأخيرة وتحدث عنها بكل وضوح وشفافية، وعلى الرغم من التحديات التى تواجه العالم على مدار السنوات الماضية إلا أن حكمة الرئيس السيسي وجرأة قراراته قادتنا إلى بر الأمان والاستقرار الذي تشهده الدولة، مضيفا أن لقاءات الرئيس بالمواطنين في المناسبات المختلفة تدخل السعادة والسرور إلى قلوبهم.

كلمة الرئيس السيسي تحمل دائما رسائل إيجابية

واستكمل القيادي بحزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس السيسي تحمل دائما رسائل إيجابية رغم التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد حاليا جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع معدل التضخم، إلا أن كلمات الرئيس السيسي كان بها قدر كبير من التفاؤل، لا سيما وأننا مقبلين على مرحلة جديدة بدأت بتولي الرئيس السيسي قيادة البلاد لفترة رئاسية ثالثة لذلك علينا جميعا المشاركة في الفترة المقبلة في الإصلاحات الاقتصادية التي تحدث عنها الرئيس اليوم.

واختتم النائب اللواء أحمد العوضي بيانه بالتأكيد على توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما يبذله من جهد وعمل على مدار السنوات العشرة الماضية في العديد من القطاعات التي تشهدها الدولة من تنمية، وتأكيده اليوم على مواصلة مسيرة البناء والتنمية والعمل لعبور الأزمات ومواجهة التحديات والوصول بمصرنا الغالية لبر الأمان نحو الجمهورية الجديدة.