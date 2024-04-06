تامر أمين عن شيرين عبدالوهاب: «موهبة عظيمة بتضيع نفسها»

قال الإعلامي تامر أمين إنّ شيرين عبد الوهاب عندما توقفت عن الغناء وبدأت تمازح الناس ‏وتقول كلامًا غير لائق على المسرح، ثم صدرت حياتها الشخصية ومشكلاتها مع حسام حبيب أو مشكلاتها المتعلقة بالحالة الذهنية والعصبية، نسينا الغناء ‏وأصبحنا منشغلين بحياتها الشخصية و«وترينداتها».‏

تامير أمين يهاجم شيرين عبد الوهاب

وأضاف «أمين» خلال حواره لبرنامج «العرافة» من تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر ‏قناتي النهار والمحور، أنّ تصريحاته عن شيرين كان هدفها تنبيها وإيفاقها من الأزمات التي تقع ‏بها، متابعا: «ماكنش ينفع أقولها برافو يا حبيبتي أنتِ عظيمة وصوت مصر، لكن لا ‏أنا كان لازم أقولها أنتِ موهبة عظيمة بتضيع نفسها وبتسقطي بشدة وإحنا ‏بنخسرك، ومستخسرين صوت وموهبة زي دي تروح بسبب مشكلات عبيطة».‏

تامر أمين يوجه رسالة لشيرين عبد الوهاب

ووجه «أمين» رسالة للفنانة شيرين عبدالوهاب، مناشدًا إياها بالتوقف عن الكلام والفعل ‏والحديث عن حياتها الشخصية، والتركيز في الغناء فقط.‏