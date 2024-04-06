تامر أمين عن شيرين عبدالوهاب: «موهبة عظيمة بتضيع نفسها»
كتب:
حسن سمير
10:00 م | السبت 06 أبريل 2024
الإعلامي تامر أمين
قال الإعلامي تامر أمين إنّ شيرين عبد الوهاب عندما توقفت عن الغناء وبدأت تمازح الناس وتقول كلامًا غير لائق على المسرح، ثم صدرت حياتها الشخصية ومشكلاتها مع حسام حبيب أو مشكلاتها المتعلقة بالحالة الذهنية والعصبية، نسينا الغناء وأصبحنا منشغلين بحياتها الشخصية و«وترينداتها».
تامير أمين يهاجم شيرين عبد الوهاب
وأضاف «أمين» خلال حواره لبرنامج «العرافة» من تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر قناتي النهار والمحور، أنّ تصريحاته عن شيرين كان هدفها تنبيها وإيفاقها من الأزمات التي تقع بها، متابعا: «ماكنش ينفع أقولها برافو يا حبيبتي أنتِ عظيمة وصوت مصر، لكن لا أنا كان لازم أقولها أنتِ موهبة عظيمة بتضيع نفسها وبتسقطي بشدة وإحنا بنخسرك، ومستخسرين صوت وموهبة زي دي تروح بسبب مشكلات عبيطة».
تامر أمين يوجه رسالة لشيرين عبد الوهاب
ووجه «أمين» رسالة للفنانة شيرين عبدالوهاب، مناشدًا إياها بالتوقف عن الكلام والفعل والحديث عن حياتها الشخصية، والتركيز في الغناء فقط.