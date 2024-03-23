ماذا قالت ليلى عبداللطيف عن مصير علاقة شيرين وحسام حبيب؟

ظهرت خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية التي تقدمها الإعلامية بسمة وهبة، وخلالها كشفت عن كثير من الأمور التي تتوقعها خلال الفترة المقبلة كان من بينها مصير علاقة الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب.

مصير علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

قالت ليلي عبد اللطيف إن الفنانة شيرين عبد الوهاب إذا عادت إلى الفنان حسام حبيب خلال الفترة المقبلة فلن تكتمل هذه العلاقة ولن تكون علاقة ناجحة، مشيرة إلى بعض التوقعات التي تخص علاقات فنانين آخرين.

علاقة ياسمين عبد العزيز والعوضي

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن الفنانة ياسمين عبد العزيز بأن الحب سيطرق باباها خلال الفترة المقبلة وستكون سعيدة وهناك احتمالية لعودتها للفنان أحمد العوضي.

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد انفصلت مؤخرا عن الفنان حسام حبيب بشكل رسمي وأعلنت عن هذا الخبر من خلال صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.