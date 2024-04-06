مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 27.. هاجر السراج تقرر الترافع عن خالد النبوي

شهدت الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم، تطورات كثيرة ومنها فوز «مروان» نور النبوي في الانتخابات المنزلية على والده وتوليه إدارة المنزل، ثم تغيرت القوانين الموضوعة بعد توليه الإدارة حيث استضافت «مايا» إلهام صفي الدين شقيقته أحد أصدقائها الشباب بالمنزل كما قرر شراء كلب لها أطلقت عليه اسم «زكي».

وجاء ضمن الحلقات القبض على «مختار» خالد النبوي بمجموعة من التهم الموجهة إليه والتي لفقتها له شركة «يحيى شاكر» ضغطاً عليه لبيع المنزل.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 27

وشهدت الحلقة الـ 27 من مسلسل إمبراطورية ميم اليوم على قناة dmc أحداثا كثيرة من ضمنها عودة «منى» هاجر السراج إلى مصر، وزيارة والدها في القسم المحتجز به، كما قررت أن تترافع عنه وتخرجه بكفالة.

أحداث الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم

وجاء ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقات السابقة سفر «منى» هاجر السراج إلى البعثة التي رفضها والدها وذلك بدون علمه ومخالفة لأوامره ما جعله يغضب منها.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ومن أبطال مسلسل إمبراطورية ميم الفنان خالد النبوي ونور النبوي وحلا شيجة ونشوى مصطفى ومحمود حافظ ومحمد محمود عبدالعزيز وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وغيرهم الكثير.