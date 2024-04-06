مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ27.. هل يوافق خالد النبوي على بيع المنزل؟

سيطر الحزن والتوتر على عائلة «مختار» خالد النبوي، خلال أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل إمبراطورية ميم، إذ تم القبض عليه بمجموعة من التهم المُلفقة إليه ما جعل عائلته وأبنائه في حالة من الذهول والصدمة، وذلك بعد رفضه بيع المنزل مقابل مبلغ مالي وصل إلى ربع مليار جنيه من شركة يحيى شاكر «أحمد وفيق».

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ27

ومن المفترض أن تكشف الحلقة الـ 27 من مسلسل إمبراطورية ميم عن استمرار عرض يحيى شاكر، مع استمرار سياسة نادين «يارا عزمي» تجاه شراء المنزل، وذلك مقابل إسقاط التهم الموجهة إليه.

ودار حديث في الحلقة الـ 26 من مسلسل إمبراطورية ميم بين «مروان» نور النبوي و«نادين» يارا عزمي، حول المنزل وأخبرها أن المبلغ المعروض عليهم غير كاف لشرائهم المنزل، لتخبره بأن المبلغ ارتفع، ولكن والده لم يخبره بذلك لعدم وجود نية للبيع، وأخبرته بأن وقت المفاوضات انتهى.

الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم محاولة شراء منزل «مختار أبو المجد» خالد النبوي مقابل مبلغ من المال ظل يرتفع حتى وصل إلى 250 مليون جنيه، ولكنه رفض بيعه ما جعل الشركة التي تريد شرائه توجه لهم الأذى والمضايقات من قطع المياه والكهرباء ووسائل الاتصالات، وأخيراً تلفيق عدة تهم إلى «مختار» للضغط عليه لبيع المنزل.