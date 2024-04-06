مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ27.. صدمة نور النبوي بعد القبض على والده

تابع الجمهور الحلقة الـ26 من مسلسل إمبراطورية ميم ليلة أمس، وتضمنت أحداث الحلقة القبض على «مختار أبو المجد» خالد النبوي من الشركة التي يعمل بها، إذ تم توجيه مجموعة من التهم إليه من خلال شركة «يحيى شاكر» أحمد وفيق، وذلك للضغط عليه لبيع منزله.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ27

وجاء في أحداث الحلقة الـ 26 من مسلسل إمبراطورية ميم إخبار «مديحة» نشوى مصطفى شقيقة «مختار» خالد النبوي، نجله «مروان» نور النبوي، أن والده تم القبض عليه، ومن المفترض أن يتواجد في المنزل بدلاً منها لانتظار أشقائه.

ومن المفترض أن تشهد الحلقة الـ 27 من مسلسل إمبراطورية ميم معرفة تصرف «مروان» نور النبوي تجاه ذلك الفعل، فهل يستطيع أن يتحمل المسئولية ويخرج والده من هذا المأزق؟

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، حول أب وعائلته يعيشون معاً بمنزل واحد تحدث بينهم الكثير من المفارقات التي تجعل الأحداث تتصاعد وتتغير بشكل سريع ما بين الدراما والكوميدي.