محمود حافظ: سعيد بدوري في مسلسل إمبراطورية ميم والعمل مع خالد النبوي

يقدم الفنان محمود حافظ في أحداث مسلسل «إمبراطورية ميم» الذي يشارك ضمن السباق الرمضاني هذا العام، شخصية مميزة وقريبة من البيوت المصرية، وأعرب عن سعادته بكونه جزءً من أحداث هذا المسلسل وسعادته بتعاونه مع الفنان خالد النبوي.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» تحدث الفنان محمود حافظ عن تعاونه مع الفنان خالد النبوي، وقال: «تعتبر هذه المرة الأولى الذي أتعاون فيها مع الفنان خالد النبوي، هو رجل محترف ويحب عمله كما أنه يحمل طبع الأجانب في عمله وتشرفت كثيراً بالعمل معه وخوض هذه التجربة الجديدة».

أحب التنوع في أعمالي

وعن تقديمه لهذا النوع من الدراما هذا العام قال: «في كل عام أقدم شخصية ابن البلد وابن المنطقة الشعبية، لذلك أحببت أن أكون متنوعًا هذا العام، وأنضم إلى عائلة إمبراطورية ميم».

وتطرق إلى الفيلم الذي قدمته الفنانة فاتن حمامة، وقال: «شاهدنا في الفيلم الذي قدمته الفنانة فاتن حمامة كيف تعاملت الأم مع أبنائها، وفي المسلسل سوف نرى ماذا يفعل الأب مع أبنائه».

كواليس مسلسل إمبراطورية ميم

وروى بعض التفاصيل داخل كواليس مسلسل إمبراطورية ميم، وقال: «كل شخص منا يعمل على التركيز الشديد في الشخصية الذي يقدمها، ويوجد بيننا كل الأدب والاحترام في التعاملات، وفي الكواليس نعمل على البروفات وجميعها أشياء خاصة بالعمل، كما أن خالد النبوي رجل محترم ومريح بالعمل وأحب التعامل معه في المرات القادمة ويعتبر إضافة لأي ممثل».

وتابع: «مسلسل إمبراطورية ميم من قصة إحسان عبدالقدوس، وقدم المعالجة الكتابية لها الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويعتبر عبدالمالك من الكُتاب الكبار المبدعين وقدم العديد من الأعمال الناجحة، لذلك لم أتردد في قبول الدور».

إمبراطورية ميم يظهر تعامل الأجيال معاً

وتحدث عن قرب شخصية «محمود» الذي يقدمها ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم بشخصيته الحقيقية وقال: «المسلسل يظهر كيفية تعامل الأجيال معاً حيث اننا نتعامل مع جيلين مختلفين، ويظهر طريقة تعامل الخال الذي تربى في جيل مختلف ويحاول ان يتعامل مع الجيل الجديد بنفس طريقة جيله، كما يكشف عن حنية الخال»، وتابع: «أحببت أن أكون قريبًا من البيت المصري والعائلة المصرية».