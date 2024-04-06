دياب لـ«ع المسرح»: لم أطالب بمنع أغاني المهرجانات.. لكني مع تصحيح المسار

قال الفنان دياب، إنه انتقد كلمات أغاني المهرجانات التي تعبر عن العدوانية، ولم يكن انتقاده لمنعها، موضحَا أنه كان سعيدا بقرار نقابة المهن الموسيقية، بمنع أي مغني من مطربي المهرجانات، إلا بوجود تصريح وتوفيق الأوضاع.

تابع الفنان دياب، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، أنه لم يكن مع منع أي أغنية، لكن مع تصحيح المسار: «الكلام والرقص على الأغنية، يكون بحركات بهلوانية، اللي ميعرفش يغني يوشفله شغلة تانية»، موضحًا أن أغانية «غمازات، والعو» لم يكن بهما أي كلمة تعبر عن الإثارة أو خارجة عن الأداب.

تابع «دياب»، أن «يا واد يا سوسو» جميع الكلمات التي تحتوي عليها الأغنية «درامية»، ولم يكن بها لفظ خارج، لافتًا إلى أنه عاش موقفًا من الأغنية: «ناس كنت كويس معاهم، وأكثر ناس خانوني وطعنوني في ظهري».