ملخص الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار.. تدهور الحالة الصحية لابن آسر ياسين

بدأت الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار، بفلاش باك لمروان «آسر ياسين» وليلى «عائشة بن أحمد»، يكشف ‏بداية إصابة الطفل عمر بمرض سرطان الدم، والأعراض التي ظهرت عليه طوال ‏الفترات السابقة، ففي إحدى المرات نزف من أنفه بعدما اصطدم بطاولة ‏كان يلعب إلى جوارها.‏

وتورط مروان في الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار، في أزمة ‏جديدة خلال رحلة بحثه عن ابنه الحقيقي، إذ علم موظف المستشفى في الإسماعيلية ‏بمحاولات مروان في الوصول لابنه، وقرر استغلال الأمر من أجل كسب أموال ‏كثيرة من وراء الأمر. ‏

موظف المستشفى ينصب على مروان وابن عمه

ورسم موظف المستشفى، خطة بمساعدة ابن شقيقته محمود مستغلا سعي مروان في الوصول لابنه الحقيقي، من أجل الحصول على أموال طائلة من ‏وراء هذا الأمر، لكن شك آسر ياسين في الأمر وقرر اللجوء إلى حيلة ذكية، ففي ‏أثناء تسليم الأموال لـ«محمود» مقابل أن يعطيه عنوان الأسرة التي تبدل معها نجل ‏آسر ياسين عمر، وضع ‏GPS‏ في حقيبة الأموال.‏

وبمجرد أن سلم آسر ياسين، حقيبة الأموال لمحمود، انتظر مع ابن عمه عماد ‏بعض الوقت، من أجل تلقي رسالة من قبل محمود بعنوان الأسرة سالفة الذكر، لكن لم يحصلا ‏على شيء واكتشفا كلا بأن الأمر كان نصبا.‏

وتتبع مروان وابن عمه عماد، الشنطة من خلال «GPS‏» الموجود بالحقيبة ‏ليصلا إلى مكان محمود وخاله موظف المستشفى، وبمجرد أن اكتشف آسر ياسين ‏الأمر، هجم على منزل الموظف رفقة ابن عمه، وهددا الطرفين بإبلاغ الشرطة ‏وسجنهما، ليتراجع الموظف ومحمود ويسلمان مروان الأموال مرة أخرى.

اعتراف موظف المستشفى بالنصب على مروان

وقال موظف المستشفى، إنه لا يعرف شيئًا عن أمر تبديل ‏الطفل عمر، والغرض من عملية النصب هو كسب المال فقط، كما أخبره أنّ كبيرة ‏الممرضيين سحر سافرت إلى القاهرة وتعمل فيها منذ زمن بعدما أصبحت من ‏الأغنياء فجأة دون أن يعلم أحدًا من أين حصلت على كل تلك الأموال. ‏

ويخضع الطفل عمر للعديد من التحاليل الطبية، التي تفيد أنّ حالته لا تتحسن بل يزداد الأمور تدهورًا، لذلك يجب الوصول إلى أي متبرع بالنخاع ‏لإجراء العملية وشفائه من مرض السرطان، كما اقترح الأطباء على ‏مروان وليلى ضرورة سفر الطفل للعلاج بالخارج.‏