أحمد موسى عن حفل إفطار الأسرة المصرية: يعبر عن الديمقراطية والحرية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر كانت في فندق الماسة خلال إفطار الأسرة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، وكبار رجال الدولة.

وأشار «موسى»، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن القاعة انقسمت إلى جزئين من كثرة عدد الحضور الذين يمثلون جميع المحافظات المصرية.

أحمد موسى يشكر منظمي حفل إفطار الأسرة المصرية

ووجَّه الإعلامي أحمد موسى التحية لكل من نظَّم هذا الحفل، وخصص الدعوات للحضور، حتى خرج بهذا الشكل الراقي، خاصة الشباب من الجامعات، وحياة كريمة.

وأوضح «موسى» أن الرئيس السيسي حرص كالعادة على شكر الشعب المصري، مضيفًا أنه استشعر مدى حب الناس للرئيس وقد حضروا من كل المحافظات في رمضان، وتحملوا مشقة السفر من المحافظات البعيدة للمشاركة في الإفطار السنوي.

ولفت إلى أن «هناك من بين الحضور في حفل إفطار الأسرة المصرية من لم يكونوا مع الرئيس السيسي في الانتخابات الأخيرة، لكنها الديمقراطية والحرية».