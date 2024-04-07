يواصل الفنان أحمد مكي خلال أحداث الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي8، مغامرته داخل الدوار، بعد تحويله إلى فندق سياحي.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 28 على قناة on في رمضان

وتأتي مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 28 على قناة on في رمضان، العرض الأول الساعة 6:17 عقب أذان المغرب مباشرة، وتعاد على القناة نفسها في تمام الثالثة صباحا، ثم تعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي 8

وكانت الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي 8، مليئة بالأحداث؛ إذ أجر جوني نصيبه من الدوار إلى أجانب بسعر 500 جنيه في اليوم، دون علم الكبير.