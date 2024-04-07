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دراما المتحدة

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 28 على قناة on في رمضان

كتب:

ياسمين محمود
12:01 ص | الأحد 07 أبريل 2024
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

يواصل الفنان أحمد مكي خلال أحداث الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي8، مغامرته داخل الدوار، بعد تحويله إلى فندق سياحي.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 28 على قناة on في رمضان

وتأتي مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 28 على قناة on في رمضان، العرض الأول الساعة 6:17 عقب أذان المغرب مباشرة، وتعاد على القناة نفسها في تمام الثالثة صباحا، ثم تعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي 8

وكانت الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي 8، مليئة بالأحداث؛ إذ أجر جوني نصيبه من الدوار إلى أجانب بسعر 500 جنيه في اليوم، دون علم الكبير.

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بقلم ياسمين محمود