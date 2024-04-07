تراجع أسعار الدواجن اليوم الأحد 7-4-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 7-4-2024، في بورصة الدواجن، انخفاضًا بقيمة 1 جنيه في بورصة الدواجن، فيما سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم ما بين 98 إلى 90 جنيهًا للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 94 جنيهًا و97 جنيهًا للكيلو، ويختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

وأشارت بيانات بورصة الدواجن، إلى استقرار سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الأحد، في بورصة الدواجن، لتتراوح ما بين 92 إلى 93 جنيهًا للكيلو من أرض المزرعة، ويصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 97 إلى 100 جنيه للكيلو، بينما استقر سعر الأمهات البيضاء ليسجل نحو 80 جنيهًا للكيلو، وفق آخر تحديثات بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الفراخ اليوم في الأسواق

واستقرت أسعار الدواجن اليوم في الأحد 7-4-2024، في الأسواق المحلية، بالنسبة للمستهلك، فيما تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء بنحو 2.5 جنيه، بينما سجل سعر الكيلو في المتوسط بنحو 99.5 جنيه.

وتراجع متوسط سعر كيلو الدواجن البلدي بنحو 3 جنيهات، مسجلا نحو 122 جنيهًا، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.