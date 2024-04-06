بورصة الدواجن اليوم.. تراجع أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 6 أبريل 2024، في بورصة الدواجن، استقرارا في بورصة الدواجن، حيث استقر سعر الدواجن البيضاء اليوم ليتراوح بين 90 إلى 91 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح بين 95 جنيها إلى 97 جنيها للكيلو، كما يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

وأشارت بيانات بورصة الدواجن إلى استقرار سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم في السبت في بورصة الدواجن ليتراوح بين 92 إلى 93 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 97 إلى 100 جنيه للكيلو، كما استقر سعر الأمهات البيضاء ليسجل نحو 80 جنيها للكيلو، وفق آخر تحديثات بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الفراخ اليوم في الأسواق

وتراجعت أسعار الدواجن اليوم في السبت 6 أبريل 2024، في الأسواق المحلية، بالنسبة للمستهلك، حيث تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء بنحو 2.5 جنيه، ليسجل سعر الكيلو منها في المتوسط نحو 99.5 جنيه، كما تراجع متوسط سعر كيلو الدواجن البلدي بنحو 3 جنيهات، ليسجل نحو 122 جنيها، وفقاً لآخرالتحديثات المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.