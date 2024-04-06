أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 6-4-2024.. تراجع 6 جنيهات

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء بنسبة تتراوح ما بين 10 و15% أي بقيمة 6 جنيهات، إذ سجلت نحو 95 جنيهًا للمستهلك، مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل 3 أيام وهي 115 جنيهًا وفق المُعلن من الشعبة العامة للدواجن.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 6-3-2024، بحسب بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وهي كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة 85 جنيهًا، بينما سجل نحو 95 جنيهًا للمستهلك.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر الفراخ البلدي في المزرعة نحو 102 جنيه، وللمستهلك يباع الكيلو بـ125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه اليوم

ووصل سعر البانيه إلى نحو 215 جنيهًا.

سعر كيلو الأوراك اليوم

بلغ سعر كيلو الأوراك للمستهلك 124 جنيهًا.

سجل سعر كيلو صدور الدجاج 135 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البط البلدي نحو 133 جنيهًا.

جاء سعر جوز الحمام بنحو 138 جنيهًا.

بلغ سعر الأرانب نحو 128 جنيهًا للكيلو.

سعر البط المجمد 120 جنيهًا للكيلو.