انخفاض كبير في أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. الكيلو تراجع 8 جنيهات

تراجع كبير في سعر الفراخ البيضاء بقيمة 8 جنيهات في الكيلو، إذ سجل نحو 99 جنيهًا للمستهلك مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل تفعيل مبادرة «الاتحاد العام لمنتجي الدواجن»، لخفض أسعار الفراخ البيضاء بنسبة تتراوح ما بين 10% و15%.

أسعار الفراخ البيضاء

وتصل أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك بـ99 جنيهًا بقيمة تراجع بلغت 8 جنيهات في الكيلو، مقارنة بالأسعار قبل مبادرة اتحاد المنتجين كانت تباع للمستهلك بأسعار تتراوح ما بين 107 إلى 115 جنيها.

ترصد «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 4-4-2024 في المزرعة والأسواق، وفقًا للأسعار المعلنة من قبل بورصة الدواجن، وهي كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم نحو 99 جنيهًا للمستهلك.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر الفراخ البلدي في المزرعة نحو 103 جنيهات، وللمستهلك يباع الكيلو بـ120 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه اليوم

ووصل سعر البانيه إلى نحو 210 جنيهات.

سعر كيلو الأوراك اليوم

بلغ سعر كيلو الأوراك للمستهلك 120 جنيهًا.

سجل سعر كيلو صدور الدجاج 140 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البط البلدي نحو 130 جنيهًا.

جاء سعر جوز الحمام بنحو 135 جنيهًا.

بلغ سعر الأرانب نحو 125 جنيهًا للكيلو.

سعر البط المجمد 122 جنيهًا للكيلو.