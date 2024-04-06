موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم السبت 6-4-2024.. اعرف وقت الإفطار

ساعات قليلة تفصلنا عن حلول موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم السبت 6-4-2024 وتوقيت الإفطار، والذي يعلن انتهاء صيام اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان، وبدء الاستعداد لصيام اليوم الثامن والعشرين، بينما تختلف مواقيت الصلاة كل يوم عن الذي يسبقه، إمّا بتقديم الموعد أو تأخيره، وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024، التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة، في وقتٍ سابق.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم السبت 6-4-2024 والموافق 27 رمضان، وسابع أيام العشر الأواخر، ورابع الليالي الوترية، فضلًا عن عدد ساعات الصيام اليوم، ومواقيت الصلاة، وذلك ضمن ما تقدمه من خدمات لمتابعيها وقرائها في كل مكان.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويأتي موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم السبت 27 رمضان 2024، في نفس موعده بالأمس دون تبكير أو تأخير، بينما يتأخر موعد أذان العشاء، ويزداد عدد ساعات الصيام 60 ثانية.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم السبت 6-4-2024

ويحل موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم السبت 6-4-2024، والموافق سابع أيام العشر الأواخر من رمضان في تمام الساعة 6:18 مساءً، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 14:26 ساعة.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

وبحسب الأوقاف، فأنّ موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم، والموافق رابع الليالي الوترية من العشر الأواخر، يبدأ في تمام الساعة بعد مرور 10 دقائق على الأذان، أي تقام صلاة المغرب في تمام الساعة 6:28 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم السبت 6-4-2024

ويتزامن موعد الإفطار اليوم في الفيوم الموافق 6-4-2024 والسابع والعشرين من شهر الصيام، مع موعد أذان المغرب، إذ يأتي في تمام الساعة 6:18 مساءً، إذ ينتهي الصيام ويبدأ الصائمون في تناول الإفطار فور سماع أذان المغرب.

وفيما يخص مواقيت الصلاة اليوم السبت في الفيوم، فأنّها تأتي كما يلي:

- موعد أذان الظهر اليوم السبت.. يأتي في تمام الساعة 11:59 صباحًا.

- موعد أذان العصر اليوم السبت.. يأتي في تمام الساعة 3:32 مساءً.

- موعد أذان العشاء اليوم السبت.. يأتي في تمام الساعة 7:37 مساءً.