أول أيام عيد الفطر في المغرب 2024.. مظاهر الاحتفال

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، واقتراب عيد الفطر حاملًا معه البهجة والسرور كمكافأة من الخالق لعباده الذين صاموا واجتهدوا خلال شهر رمضان المبارك، حددت الحسابات الفلكية أول أيام عيد الفطر في المغرب 2024.

أول أيام عيد الفطر في المغرب 2024

كشف مركز الفلك الدولي أنه سيتحرى هلال شهر شوال، لتحديد أول أيام عيد الفطر في المغرب 2024 والمرجح أن يكون يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

ومن المقرر أن تُمنح المملكة المغربية عطلة لأيام عيد الفطر الثلاثة، حيث تبدأ العطلة يوم 10 أبريل، أول أيام عيد الفطر في المغرب 2024 وتستمر حتى يوم 12 من نفس الشهر.

وتشهد الشوارع في البلدان العربية والإسلامية احتفالات وتجمعات احتفالاً بعيد الفطر، المعروف أيضًا بـ«العيد الصغير» في المغرب، وتبدأ الاحتفالات بتوجه الناس لأداء صلاة العيد، تليها أجواء احتفالية، ثم يتوجهون إلى مائدة الإفطار التي تضم الحلوى المغربية التقليدية في أيام العيد.

خلال أيام العيد، يحرص المسلمون في المغرب على زيارة الأقارب والعائلة، لينعموا بروح المحبة والتآخي، وتكون هذه الفترة فرصة للتواصل والتقرب.

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في المغرب 2024

وتُحرص الأسر المغربية عند حلول عيد الفطر على الاحتفاظ بعدد من التقاليد والعادات التاريخية التي تُورث من جيل إلى جيل، وتتضمن جوانب روحانية واجتماعية.

ويحرص المغاربة على قضاء يوم العيد في جو من الفرح وتبادل التهاني، والاستمتاع بالعطلة مع الأهل والأقارب، بعيدًا عن ضغوط العمل.

ومع ارتفاع الإقبال على الأسواق والمحال التجارية قبيل العيد، يزداد الإقبال أيضًا على محطات القطارات والحافلات، حيث تشهد وسائل النقل حركة نشطة جدًا من قبل الراغبين في السفر إلى عائلاتهم في مدن أخرى لقضاء إجازة العيد معهم.