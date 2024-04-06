حدد قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 6-4-2024 الموافق 27 من شهر رمضان المبارك.

وتستعرض «الوطن»، موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 6-4-2024، وفق إمساكية شهر رمضان من هيئة المساحة المصرية، إذ يحرص المسلمون على تحري صلاة المغرب لأداء الصلاة في وقتها وتناول طعام الإفطار.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان المغرب في محافظة الشرقية اليوم السبت 6-4-2024 الساعة 6:16 مساء، ويبلغ عدد ساعات الصيام 14 ساعة و29 دقيقة.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم السبت 6-4-2024

وتضم إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم السبت 6-4-2024 الموافق 27 من شهر رمضان المبارك كالتالي:

الفجر: 04:7 صباحا

الظهر: 11:56 مساءً

العصر: 03:30 مساءً

المغرب: 06:16 مساءً

العشاء: 07:36 مساءً