كشف قسم النتائج والتقويم بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأحد 7-4-2024، والموافق 28 من شهر رمضان المبارك، إيذانًا بصيام ثامن العشر الأواخر من الشهر المبارك لعام 1445 هجريًا.

وتستعرض «الوطن»، موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأحد 7-4-2024، وفق إمساكية شهر رمضان من هيئة المساحة المصرية، إذ يحرص المسلمون على تحري صلاة الفجر وبدء صوم يوم جديد.

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر في محافظة الشرقية اليوم السبت 6-4-2024 يحل في الساعة 04:6 صباحا، وموعد السحور يبدأ من الساعة 01:46 صباحا، وموعد الإمساك الساعة 03:46 صباحا.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأحد 7-4-2024

وتضم إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأحد 7-4-2024 الموافق 28 من شهر رمضان المبارك كالتالي:

الفجر: 04:6 صباحًا

الظهر: 11:56 صباحًا

العصر: 03:30 مساءً

المغرب: 06:17 مساءً

العشاء: 07:37 مساءً