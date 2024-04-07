مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأحد 7-4-2024.. اعرف عدد ساعات الصيام

بين تقديم وتأخير، تختلف مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأحد 7-4-2024 الموافق الثامن والعشرين من شهر رمضان 1445 هجرية، فيما أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، مواعيد الصلاة اليوم متضمنةً عدد ساعات الصيام، وتوقيت السحور والإمساك، فضلًا عن موعد أذان المغرب وتوقيت الإفطار لثامن أيام العشر الأواخر.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل مواقيت الصلاة في الفيوم، اليوم الأحد 7-4-2024، الموافق ثامن أيام العشر الأواخر من رمضان، وعدد ساعات الصيام، ومواقيت السحور والإمساك، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها طوال أيام الصيام.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم

وتشهد مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من رمضان 2024، حلول موعد أذان الفجر والإمساك والسحور والشروق مبكرًا عن الأمس بمقدار دقيقة، فيما تتأخر مواعيد الصلاة لأذان المغرب والعشاء دقيقة أيضًا، ويزداد عدد ساعات الصيام بمقدار دقيقتين.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأحد 6-4-2024

وتأتي مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأحد 6-4-2024 الموافق ثامن أيام العشر الأواخر من رمضان، وفقًا لما ورد في الإمساكية كالآتي:

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأحد 7-4-2024.. يحل في تمام الساعة 4:11 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الأحد 7-4-2024.. يحل في تمام الساعة 11:59 صباحًا.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الأحد 7-4-2024.. يحل في تمام الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأحد 7-4-2024.. يحل في تمام الساعة 6:19 مساءً.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الأحد 7-4-2024.. يحل في تمام الساعة 7:38 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الأحد 6-4-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الأحد 6-4-2024 والذي يوافق 28 رمضان 1445 هجرية، نحو 14 ساعة و28 دقيقة بزيادة دقيقتين عن موعده بالأمس، وكذلك يزيد دقيقتين غدًا الإثنين.

ويبدأ موعد السحور في تمام الساعة 1:51 وحتى موعد الإمساك في تمام الساعة 3:51 صباحًا، بينما تشرق الشمس في الفيوم اليوم، في تمام الساعة 5:39 صباحًا بحسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.