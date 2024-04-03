يهتم المسلمون بمعرفة مواقيت الصلاة، خصوصًا في العشر الأواخر من شهر رمضان، لأداء الفروض الخمسة وصلاتي التراويح والتهجد في موعدها، لذلك يولون أهمية كبرى لمعرفة مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأربعاء 3-4-2024، الموافق الرابع والعشرين من رمضان ورابع أيام العشر الأواخر، وعدد ساعات الصيام.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأربعاء 3-4-2024، وعدد ساعات الصيام، ومواعيد السحور والإفطار، فضلًا عن موعد الشروق اليوم في الفيوم، وذلك ضمن ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم

وتختلف مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم، إذ تأتي بعض مواعيد الصلاة مبكرًا، بينما تأتي مواعيد أخرى متأخرة، إذ يتقدم موعد أذان الفجر اليوم، ويزداد عدد ساعات الصيام، ويتأخر موعد أذان العشاء، بينما تأتي مواقيت صلاة الظهر والعصر والمغرب في نفس مواعيدهم بالأمس.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأربعاء 3-4-2024

وبحسب إمساكية رمضان 2024، فإنّ مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأربعاء 3-4-2024 تأتي كما يلي:

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأربعاء 3-4-2024.. يُرفع الساعة 4:16 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الأربعاء 3-4-2024.. يُرفع الساعة 12:00 مساءً.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الأربعاء 3-4-2024.. يُرفع الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأربعاء 3-4-2024.. يُرفع الساعة 6:16 مساءً.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الأربعاء 3-4-2024.. يُرفع الساعة 7:35 مساءً.

موعد صلاة التراويح في الفيوم اليوم الأربعاء 3-4-2024.. تؤدى بعد صلاة العشاء مباشرةً.

موعد صلاة التهجد في الفيوم اليوم الأربعاء 3-4-2024.. تؤدى بدءًا من 12:01 بعد منتصف الليل.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الأربعاء 3-4-2024

ويزداد عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الأربعاء 3-4-2024 نحو دقيقة مقارنةً بالأمس، إذ تبلغ نحو 14 ساعة و20 دقيقة، بينما يبدأ موعد السحور 1:56 حتى موعد الإمساك 3:56 صباحًا، فيما يكون موعد شروق الشمس في الفيوم اليوم الساعة 5:44 صباحًا.