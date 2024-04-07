حسين حمودة: رواية سمرقند تناولت المساحات الدموية في شخصية حسن الصباح

قال الدكتور حسين حمودة، أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب - جامعة القاهرة، إن رواية سمرقند تناولت المساحات الدموية في شخصية حسن الصباح.

وأضاف «حمودة» خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مساحة الاجتهاد للمبدع أكبر من الجوانب التي أغفلها المؤرخون.

وتابع: «وفي نفس الوقت ينفي بعض الروايات، ويرى جوانب تاريخية حتى في التسمية، وهم السفاحون ويرجع فكرة الأساسين في العقيدة، وكذلك يقف عند جوانب درامية في هذه التجربة مثل قتل حسن الصباح لابنه، ويقف عند جوانب لها طابع درامي واضح، وهي في الحقيقة تجربة لأي تناول، مثل قتل ابنه وبعد ذلك يكتشف أن ابنه بريء».

تجربة الصباح تذكرنا بالسلطان برقوق

وأشار الدكتور حسين حمودة، إلى أن «التجربة تذكرنا بالسلطان برقوق الذي قتل ابنه، ومكث يندم طول حياته، والقصة مكتوبة كتابة جميلة، وهناك رواية في المغرب، وشبه اتفاقات بين الأعمال الأدبية، بين تنوع أو اختلاف بينها، لكن المؤكد أن كل عمل أدبي منها يعكس رؤية وتصورا وإبداعا بالأساس عند الذين أبدعوا هذه الأعمال، والحشاشين تجربة قائمة على اتساع ورحابة في التاريخ».