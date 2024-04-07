حسين حمودة: مسلسل الحشاشين يضم تفاصيل كثيرة تخدم الرواية التاريخية والدراما

قال الدكتور حسين حمودة، أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب بجامعة القاهرة، إنه في حالة مسلسل الحشاشين يجد أنه عمل مشاركة جماعية، يضم الكثير من التفاصيل التي تخدم الرواية التاريخية والدراما.

حسين حمودة: المبدع يصنع رواية موازية للتاريخ

وأضاف «حمودة»، خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المبدع الحديث يصنع رواية موازية للتاريخ، وهناك اتفاقات للمؤرخين ثابتة، ولا بد من الالتزام بها، متابعًا: «لا أنكر أن هناك فراغات، وهذا ما يسمح للمبدع بأن يتنقل بينها، مثل المشاعر والأحلام، بالإضافة إلى أن المبدع يمكن أن يجتهد فيها لم يذكره المؤرخون».

وأشار إلى أن أغلب المؤرخين تركوا مساحات، والمبدع هنا هو الذي يستكملها، لكن عليه الالتزام ببعض الحقائق الثابتة، وهناك بعض التجارب في التاريخ لم نجد فيها حقيقة ثابتة، لافتًا إلى أن «الحاكم بأمر الله وحسن الصباح، كان الكلام عنهما متناقضاً».

المبدع ينتقل في مناطق مسكوت عنها بالتاريخ

ونوه الدكتور حسين حمودة إلى أنه في هذه الحالة نجد مساحة الاجتهاد من المبدع أكبر، بالإضافة إلى أنه صاحب رؤية، وبالتالي يمكن أن يركز على جوانب أغفلها المؤرخون، موضحًا: «الانتقاء من حق المبدع في تصوري، فالمبدع ينتقل في مناطق مسكوت عنها في التاريخ داخل الشخصيات بالعمل الدرامي التاريخي».