مسلسل الحشاشين الحلقة 27.. قتل إلينار وحسن الصباح يُشعل الفتنة في أصفهان

كشفت الحلقة 27 من مسلسل الحشاشين خطة حسن الصباح في تدمير مدينة أصفهان مركز حكم الدولة السلجوقية، لكي يستطيع أن يسيطر عليها، حيث يطلب حسن الصباح من برزك أميد أن يُشعل الفتنة بين أهالي مدينة أصفهان، لينفذ خطته في نشر دعوته، بقتل كل من يقف ضده بأبشع الطرق، وينتشر الرعب والخوف في كل أنحاء المدينة.

أحداث الحشاشين الحلقة 27

في مسلسل الحشاشين الحلقة 27، يقرر بروكياروق عزل الوزير، وتعيين سراج الدين «محمد نجاتي»، الذي يخبره بمدى ولائه وطاعته له، ويقرر الملك أن يجعله الوزير الأعظم لمدينة أصفهان، وهو أحد أتباع حسن الصباح.

وعلى الجانب الآخر، تذهب أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 27 إلى إلينار، سوزان نجم الدين، حيث تهاجمها جواري حلم الجنة، ويطعنَّها أكثر من طعنة في غرفتها، لتموت بأبشع طريقة، وذلك بتحريض من الجارية جويرية، إحدى فتيات حلم الجنة، ثم يأمر حسن الصباح بإلقاء الفتيات اللاتي فعلن ذلك من أعلى سور قلعة آلموت.

يطلب يحيى ابن المؤذن أن يعود إلى جيش السلاجقة، لكن يرفض الوزير سراج، وأرسل حسن الصباح رسالة إليه يأمره بأن يقتل يحيى ابن المؤذن، ويقوم عدة رجال بفعل ذلك، ثم يعلم يحيى أن من قام بذلك هو الوزير الجديد، ضمن أحداث الحلقة 27 من مسلسل الحشاشين.