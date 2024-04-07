حسين حمودة: أتباع حسن الصباح كانوا يتدربون على اللهجات لتسهيل التنقل بين البلدان

قال الدكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب العربي الحديث في جامعة القاهرة، إن مسلسل الحشاشين يحكي التجربة لجمهور واسع يعرف العامية المصرية، سواء من مصر أو دول عربية، مشيرا إلى أنه «يحكي التجربة بلغتهم».

أتباع حسن الصباح يتدربون على لغات مختلفة

وأضاف «حمودة»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه كان هناك إشارات عند برنارد لويس، أن أتباع حسن الصباح كانوا يتدربون على اللهجات واللغات المختلفة، لسهولة التنقل في بلاد فارس والمناطق الأخرى حول بحر قزوين، مؤكدًا أن هناك لغات متعددة في شخصيات الفترة التاريخية.

وأكد أنه في كل فترات التاريخ المعروف، يكون هناك لغة أخرى غير الفصحى، حتى في فترات التاريخ المصري، موضحا: «مثلا في الفترة المملوكية كان الناس يتكلمون بلغة مختلفة عن التي يتكلم بها السلاطين الذين كانوا لا يعرفون اللغة العربية في الأساس».