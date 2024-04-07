أمطار ورياح وبرودة.. ماذا يحدث في حالة الطقس بالمحافظات اليوم؟

أمطار خفيفة ونشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، تلك أبرز الظواهر الجوية التي تشهدها أغلب المحافظات ضمن حالة الطقس اليوم، إذ تضرب موجة من الاضطرابات أغلب المحافظات، وسط تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تخفيف الملابس خلال الساعات المقبلة وحتى أول أيام عيد الفطر 2024.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات، فضلًا عن درجات الحرارة والظواهر الجوية، وأماكن تساقط الأمطار، إضافة إلى تحذيرات هيئة الأرصاد ونصائحها للمواطنين.

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان لها، إنّ حالة الطقس اليوم في مصر، تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، فضلًا عن نشاط حركة الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد الشعور بالبرودة، مع وجود فرص تساقط أمطار، وسط تحذيرات الأرصاد من تخفيف الملابس.

أماكن الأمطار اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ أماكن الأمطار اليوم تتضمن 13 إقليمًا ضمن محافظات الوجه البحري، فضلًا عن مدن القناة، والسواحل الشمالية، التي تصبح رعدية ومتفاوتة الشدة بدءًا من الاثنين وحتى الأربعاء.

موعد تحسن حالة الطقس

وكشفت الأرصاد، موعد تحسن حالة الطقس واعتدال درجات الحرارة، وتبدأ من ثاني أيام عيد الفطر 2024 والموافق الخميس 11 أبريل الجاري.

الطقس اليوم في القاهرة

وتتضمن حالة الطقس اليوم في القاهرة، أجواءً دافئة نهارًا، تتحول إلى مائلة للبرودة ليلًا، فضلًا عن نشاط حركة الرياح على فترات متقطعة لتصل سرعتها إلى 30 كم/س، بينما تسود أجواء غائمة جزئيًا طوال النهار، وتسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

الطقس اليوم في الإسكندرية

وتشمل حالة الطقس اليوم في الإسكندرية، أجواءً دافئة نهارًا، مائلة للبرودة خلال الصباح الباكر وفي الليل، فضلًا عن تساقط أمطار خفيفة، ونشاط حركة الرياح، وأجواء غائمة جزئيًا على مدار النهار، لتسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

درجة الحرارة اليوم في مصر

وتأتي درجة الحرارة العظمى والصغرى اليوم في مصر، كما يلي:

القاهرة الكبرى: العظمى 26 والصغرى 15.

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 26 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 24 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 28 والصغرى 19.

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20.