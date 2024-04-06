طقس عيد الفطر المبارك.. أمطار رعدية متفاوتة الشدة ورياح مثيرة للرمال

يضرب منخفض جوي البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ يشهد الطقس تساقط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية في بعض الأحيان على أغلب المحافظات، التي تستمر حتى أول أيام عيد الفطر المبارك، يصاحبها نشاط للرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتتسبب في زيادة الإحساس ببرودة الجو، ليسود طقس شتوي في أول أيام العيد.

وتكشف «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة، وتوقعات الأمطار في مصر، فضلًا عن درجة الحرارة، وأبرز الظواهر الجوية وحالة الطقس أول أيام عيد الفطر، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

وتشهد حالة الطقس اليوم وغدًا في مصر، تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، ومدن القناة، ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجة الحرارة لمدة أسبوع

وتنخفض درجة الحرارة في مصر ضمن طقس الأيام المقبلة، لتسجل العظمى نحو 21 درجة في بعض المحافظات، إذ من المتوقع أنّ تكون درجة الحرارة لمدة أسبوع كما يلي:

ووفقًا لتوقعات حالة الطقس في الأيام المقبلة بمصر، فإنّ حالة الطقس الاثنين المقبل، تشهد أمطارًا متفاوتة الشدة ورعدية في بعض الأحيان على محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، بينما تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقاليم شمال الصعيد، والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء والأربعاء والخميس

ويأتي طقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية الآتي:

ويتضمن طقس يوم وقفة عيد الفطر، تساقط أمطار متفاوتة الشدة رعدية أحيانًا على مناطق من شمال ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة، وخليج العقبة، على فترات متقطعة.

ويشهد تساقط أمطار خفيفة على أقاليم الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، والسواحل الشمالية، وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

الطقس في عيد الفطر 2024

وتتضمن حالة الطقس يوم الأربعاء الموافق أول أيام عيد الفطر، تساقط أمطار خفيفة على مناطق من مدن القناة، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط رياح على جنوب سيناء، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الخميس والجمعة المقبلين، تتضمن نشاطًا للرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء على فترات متقطعة.