أمطار رعدية تصل القاهرة.. اضطرابات حادة في طقس الساعات المقبلة

تشهد حالة الطقس غدا في مصر، استمرار الاضطرابات في الأحوال الجوية، إذ يستمر سقوط الأمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة في مصر، وتكون رعدية في بعض الأحيان وتشمل مناطق أكبر تصل للقاهرة الكبرى وعددًا كبيرًا من المحافظات، وتستمر لأول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وسط تحذيرات من اضطرابات حادة ضمن طقس الأيام المقبلة.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل الطقس غدا، وتحذير الأرصاد الجوية من اضطرابات حادة في طقس الساعات المقبلة، فضلًا عن درجات الحرارة، وأماكن سقوط الأمطار، وذلك في ظل الخدمات المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

الطقس غدا في مصر

تشير الأرصاد إلى أنّ حالة الطقس غدا في مصر، تتضمن أجواء دافئة نهارًا على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، بينما تكون مائلة للحرارة على أقاليم شمال الصعيد وجنوب سيناء، حارة على جنوب الصعيد، تصبح مائلة للبرودة خلال الليل وفي أثناء الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أماكن الأمطار اليوم

وتحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة غدًا على 13 محافظة بالسواحل الشمالية، ومدن القناة، والوجه البحري، والتي تضم محافظات الإسماعيلية، والإسكندرية، والسويس، والبحيرة، وبورسعيد، والدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط، والمنوفية، والقليوبية، ومطروح، والغربية، والشرقية.

رياح شديدة بالمحافظات

وتوضح توقعات الأرصاد الجوية، إلى نشاط حركة الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مما يتسبب في زيادة الإحساس ببرودة الجو.

درجات الحرارة اليوم

وتتضمن درجة الحرارة في مصر غدا، انخفاضًا جديدًا خلال الساعات المقبلة في العظمى والصغرى والتي تكون كما يلي:

القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

تحذير من الطقس في الأيام المقبلة

وتضرب اضطرابات حادة حالة الطقس في الأيام المقبلة، إذ تتحول الأمطار إلى رعدية اعتبارًا من الإثنين المقبل، وتتفاوت شدتها على بعض المناطق، كما أنّها تكون رعدية في بعض الأحيان، وتتوسع في السقوط لتمتد إلى القاهرة الكبرى، وشمال ووسط سيناء، وخليج العقبة، على فترات متقطعة.

كما تنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقاليم شمال الصعيد، والصحراء الغربية، على فترات متقطعة.