أدوات منزلية ومصاحف.. تكريم 600 من حفظة القرآن بمركز شباب أشمون

كرّم مركز شباب أشمون بمحافظة المنوفية، حفظة القرآن الكريم، خلال حفل أقيم بعد صلاة التراويح، بحضور محمد النحاس رئيس مجلس الإدارة، وأحمد عيد نائب رئيس مجلس الإدارة، والمئات من الأهالي.

تكريم حفظة القرآن

وقال محمد برس عضو مجلس إدارة شباب أشمون وأحد المنظمين: «الحفل شهد تكريم 600 من حفظة القرآن الكريم بعد نجاحهم في الاختبارات النهائية داخل مركز الشباب» .

جوائز المسابقة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن جوائز المسابقة تمثلت في «مصاحف وشهادات تقدير وأدوات منزلية وألعاب للأطفال»، مؤكدا أن مركز الشباب يقيم هذه الحفلة كل عام من أجل تشجيع حفظة القرآن الكريم.

علم فلسطين ومصر حاضرين

شهدت الاحتفالية، رسم المكرمين كلمة «الله أكبر وتحيا مصر» على أرضية الملعب على شكل كراسي، تبعها جلوس حفظة القرآن الكريم عليها، وتوسط تلك الكلمات علمي مصر وفلسطين، وذلك للتعبير عن مدى ترابط الشعبي المصري والفلسطيني على الدوام.